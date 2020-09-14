Трамп заявил, что возможность заразиться COVID-19 на массовых митингах его не беспокоит

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не испытывает беспокойства по поводу возможности заразиться коронавирусом на массовых предвыборных митингах. Об этом он заявил в интервью, опубликованном в газете Las Vegas Review-Journal , после состоявшегося в воскресенье выступления перед сторонниками в городе Хендерсон (штат Невада).

"Я нахожусь на сцене, а это достаточно далеко [от публики], - сообщил глава Белого дома. - Поэтому я совершенно не испытываю беспокойства". "Честно говоря, я гораздо больше озабочен тем, насколько близко находитесь вы", - добавил он, обращаясь к бравшей интервью журналистке. Услышав заверения в том, что она сдала тест на коронавирус и получила отрицательный результат, Трамп сказал, что теперь чувствует себя "на 100% лучше".

Затронув вопрос о числе участников предвыборных мероприятий в штате Невада, президент возложил на губернатора Стивена Сисолака ответственность за то, что его предвыборному штабу пришлось проводить митинги в помещении с ограниченным числом участников, а не на открытом воздухе. "Они отказались от шести различных мест проведения, поскольку губернатор не давал разрешения, а все эти места были на открытом воздухе", - добавил республиканец, назвав губернатора-демократа "продажным политиканом".

На вопрос о том, как он относится к проведению в Неваде голосования по почте, Трамп ответил, что "хочет, чтобы все пошли и проголосовали, если только избиратель не голосует с помощью бюллетеня для досрочного голосования". Как напомнила в связи с этим газета, в Неваде был недавно принят закон, согласно которому в чрезвычайных ситуациях, таких как пандемия коронавируса, все зарегистрированные избиратели получат бюллетени по почте. Трамп неоднократно критиковал метод голосования по почте, ссылаясь при этом на невозможность точно и оперативно подводить итоги выборов, а также на угрозу масштабных подтасовок и фальсификации бюллетеней, голосования "мертвых душ", а также лиц, не имеющих права на участие в волеизъявлении.

Очередные всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, а также губернаторы 13 штатов и территорий. Соперником Трампа является демократ Джозеф Байден.

Подготовка к выборам идет в условиях пандемии коронавируса. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 6,52 млн случаев заражения, умерли свыше 194 тысяч человек.