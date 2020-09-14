Срок содержания под стражей Марии Колесниковой истекает 18 сентября

МИНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Решение о предъявлении обвинения члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой должно быть принято не позднее 18 сентября. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба штаба экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико.

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"18 сентября истекает 10-дневный срок задержания, если отсчитывать от 9 сентября, когда появилось сообщение о том, что Мария задержана. В соответствии с законодательством, ее должны отпустить или предъявить обвинение", - отметили в пресс-службе.

По данным представителей штаба, медицинскую экспертизу по фактам ушибов и синяков до сих пор не провели, хотя Колесникова и ее адвокат подавали соответствующее ходатайство. "В камере с ней пять соседок, люди разные, но отношения хорошие. Есть нюансы с аллергией на пыль. Но мы надеемся, что администрация удовлетворит заявление на имя начальника тюрьмы, заменит инвентарь и обеспечит передачу необходимых лекарств", - проинформировали в пресс-службе.

Ранее Колесникова была задержана по подозрению в призывах к захвату власти. С санкции прокурора ее заключили под стражу. По данным Госпогранкомитета Белоруссии, Колесникову задержали при незаконном пересечении границы с Украиной, где она проходила контроль вместе со своими соратниками Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым.

По делу о призывах к захвату власти также задержаны член президиума Координационного совета Максим Знак и юрист штаба совета Илья Салей. Создание Координационного совета инициировала 14 августа экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Она не признала объявленные ЦИК результаты голосования на выборах 9 августа, в соответствии с которыми победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко с 80,10% голосов, а она заняла второе место, набрав 10,12%. Затем она покинула Белоруссию. В штабе объединенной оппозиции сообщали, что задачей Координационного совета будет обеспечение трансфера власти. Позже совет избрал президиум в составе семи человек. На свободе и в Белоруссии остается единственный член президиума - нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич.