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Задержанному в Венесуэле "американскому шпиону" предъявлены обвинения в терроризме

При задержании Мэттью Джона Хита были конфискованы несколько единиц оружия. В его телефоне были обнаружены фотографии нефтеперерабатывающих заводов и военных объектов

БУЭНОС-АЙРЕС, 14 сентября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Венесуэлы предъявила гражданину США Мэттью Джону Хиту, задержанному на территории южноамериканской страны по подозрению в шпионаже, обвинения в терроризме. Об этом сообщил в понедельник генпрокурор Боливарианской Республики Тарек Вильям Сааб.

"Гражданину США предъявлены обвинения в терроризме, контрабанде оружия и преступном сговоре", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала Telesur.

По словам генпрокурора, задержанный по подозрению в шпионаже американец планировал "акты саботажа в отношении нефтяной промышленности и национальной системы электроснабжения" при поддержке сообщников в Венесуэле. "Был запрошен ордер на задержание граждан [Венесуэлы] Маркоса Гарсеса, Дарвина Урданеты и Рейнальдо Финоля по подозрению в измене родине и преступном сговоре", - сказал Сааб.

Как отметил генпрокурор, при задержании Мэттью Джона Хита были конфискованы несколько единиц оружия. В его телефоне были обнаружены фотографии нефтеперерабатывающих заводов и военных объектов. По словам Сааба, было установлено, что с 2006 по 2016 американец работал наемником в Ираке на базах ЦРУ.

11 сентября президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что правоохранительные органы страны задержали агента спецслужб США на территории одного из нефтеперерабатывающих заводов на западе республики.

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