В США считают, что хакеры из КНР осуществляют атаки на правительственные учреждения

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Хакеры, связанные, по мнению Вашингтона, с Министерством государственной безопасности КНР, осуществляют кибероперации против американских правительственных учреждений, используя при этом находящиеся в открытом доступе данные об уязвимостях различных устройств или программ. С таким утверждением выступило в понедельник Агентство по кибербезопасности и обеспечению защиты инфраструктуры (CISA) США.

CISA, действующее при Министерстве внутренней безопасности (МВБ) США, опубликовало информационное сообщение, в котором описало используемые предполагаемыми злоумышленниками тактики и инструменты. "CISA на постоянной основе наблюдало за тем, как связанные с Министерством государственной безопасности КНР действующие лица, представляющие киберугрозу, используют общедоступные источники информации и общеизвестные тактики, техники и процедуры, чтобы воздействовать на правительственные учреждения США", - говорится в документе на сайте CISA.

В документе также представлен ряд рекомендаций относительно того, как противостоять подобным угрозам в киберпространстве. В частности, "организациям рекомендуется уделять особое внимание устранению уязвимостей". "CISA и ФБР рекомендуют организациям регулярно проверять свои программы конфигурации и устранения уязвимостей, чтобы гарантировать, что они могут отслеживать и противостоять появляющимся угрозам", - подчеркивается в сообщении.

В июле МИД КНР призвал США немедленно перестать дискредитировать КНР по вопросам кибербезопасности. В соответствующим заявлением официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Ван Вэньбинь выступил после того, как Министерство юстиции США обвинило двух о предполагаемых китайских хакеров в том, что они совершали кибератаки на американские компании, в том числе на разработчиков вакцины от коронавируса.