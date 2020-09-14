Зеленский пока не знает, может ли Минск остаться посредником между Киевом и Москвой

ВЕНА, 14 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский предпочитает дождаться стабилизации ситуации в Белоруссии, чтобы понять, может ли Минск остаться посредником по урегулированию ситуации между Киевом и Москвой. Об этом он рассказал в интервью австрийской газете Wiener Zeitung , которое было опубликовано в понедельник. Во вторник Зеленский прибудет с визитом в Вену.

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Отвечая на вопрос, может ли официальный Минск после того, как белорусский президент Александр Лукашенко "из-за затруднительного положения занял сторону Москвы", сегодня быть посредником между Киевом и Москвой, Зеленский ответил: "Честно говоря, я не знаю". "Считаю, что разумно дождаться, пока ситуация в Белоруссии снова стабилизируется. Мы продолжали минские переговоры даже во время кризиса коронавируса, в онлайн-формате. Трехсторонняя контактная группа также встречается в режиме онлайн, это хорошо. В любом случае, мы всегда поддерживали дружеские отношения с белорусским народом. И в любом случае, народ просуществует дольше, чем политики во главе государства", - отметил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский посетит с визитом Вену 15 сентября. Он проведет переговоры с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом, канцлером Себастьяном Курцем и первым председателем Национального совета Австрии (нижняя палата парламента) Вольфгангом Соботкой.