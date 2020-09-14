Фракция "Слуга народа" обсудит возможность проведения местных выборов в Донбассе

КИЕВ, 14 сентября. /ТАСС/. Президентская фракция Верховной рады Украины "Слуга народа" проведет отдельное заседание для обсуждения возможного пересмотра решения о запрете на проведение местных выборов в Донбассе. Об этом сообщил депутат от "Слуги народа" Александр Качура по итогу заседания фракции в понедельник.

"Относительно изменений в постановлении о местных выборах. Договорились провести по этому вопросу отдельное заседание фракции с участием всех депутатов, главы делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука, вице-премьера Алексея Резникова и руководства офиса президента. Такая встреча может состояться уже на этой неделе", - написал он в своем Telegram-канале.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил намерение провести такое заседание, а также сообщил, что в повестке Рады на пятницу числится проект о пересмотре постановления о выборах. "У нас есть этот документ в повестке, но я не уверен, что мы успеем его рассмотреть", - пояснил он в понедельник в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV. Также Арахамия напомнил о "красных линиях" страны, "за которые Украина заступать не будет". Как подчеркнул депутат, "сначала контроль за границей, а потом выборы, а также никакого особого статуса Донбасса в конституции".

Постановление Рады

15 июля Верховная рада приняла постановление о назначении местных выборов на Украине на 25 октября 2020 года. Согласно документу, они состоятся на всей территории страны, за исключением 10 объединенных территориальных общин в Донецкой области и восьми в Луганской. Постановлением также предусмотрен запрет проведения выборов на неподконтрольных Киеву районах Донбасса.

Кроме того, в четвертом его пункте условиями проведения выборов называются предварительная передача Украине контроля над совместным участком границы с РФ, вывод всех "незаконных вооруженных формирований" и техники, под которыми имеются в ввиду силы Народной милиции ДНР и ЛНР, восстановление в регионе "конституционного строя и правопорядка" в соответствии с нынешними законами Украины. Все эти требования прямо противоречат минским соглашениям, которые предполагают предоставление региону особого статуса и проведение там выборов на условиях, согласованных непосредственно с представителями Донбасса, и только после этого Украина должна получить контроль над границей.

По итогам состоявшейся 11 сентября в Берлине встречи политсоветников "нормандской четверки" заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил, что участники встречи договорились, что в ближайшее время в Верховной раде будет рассмотрен проект постановления, корректирующий вызвавшее возмущение в Донецке и Луганске постановление от 15 июля о назначении местных выборов. В свою очередь глава офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что проинформировал участников берлинских переговоров, что депутаты партии "Слуга народа" зарегистрировали 28 июля постановление об изменениях документа о местных выборах. Это постановление, по его словам, "в ближайшее время будет вынесено в зал Верховной рады, где будет решение". Вместе с тем Ермак подчеркнул, что украинская сторона не брала на себя никаких обязательств по пересмотру постановления Верховной рады о назначении местных выборов, поскольку офис президента "не может вмешиваться в деятельность Верховной рады".