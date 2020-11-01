Кандидат в президенты Молдавии обвинил во вмешательстве в выборы наблюдателя от СНГ

КИШИНЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Кандидат в президенты Молдавии Октавиан Цыку подал обращение в Центральную избирательную комиссию с просьбой отозвать аккредитацию у наблюдателя от Межпарламентской ассамблеи СНГ Казбека Тайсаева, который заявил о незаконности блокирования голосования для избирателей из Приднестровья. Об этом политик, выступающий за ликвидацию молдавского государства и его объединение с Румынией, написал в воскресенье на своей странице в Facebook.

"Я подал обращение в ЦИК, в котором прошу немедленно отозвать аккредитацию международного наблюдателя у российского депутата Казбека Тайсаева", - отметил Цыку. Он обвинил российского депутата во вмешательстве во внутренние дела республики в ходе инцидента в Варнице, где депутаты и сторонники Партии действия и солидарности (ПДС), лидером которой является кандидат в президенты Майя Санду, не пропускали на участки молдавских избирателей из Приднестровья. "Российский депутат потребовал разблокировать дорогу и давал указания", - пояснил Цыку.

Глава ЦИК Дорин Чимил предупредил, что действия тех, кто не пускал избирателей из Приднестровья на участки незаконны и они могут понести уголовное наказание. Президент Додон осудил эти действия проевропейских политиков. "Мы видим, какие они на самом деле. То есть, если граждане республики Молдова против них, не поддерживают их позицию, то им нужно запрещать право голоса. Я думаю, что это неправильно. Я думаю, что они (кандидаты от оппозиции - прим. ТАСС) показали свое лицо", - подчеркнул он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

ЦИК Молдавии решил открыть на правом берегу Днестра 42 участка для избирателей из Приднестровья, власти которых запретили проведение выборов на своей территории. Со своей стороны, кандидат в президенты, лидер молдавской оппозиционной проевропейской "Платформы "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе призвал собирать группы из "крепких мужчин", чтобы якобы воспрепятствовать возможным нарушениям в ходе голосования. К ним подключились и депутаты от Партии Санду, которые обвинили власти в намерении сфальсифицировать выборы за счет голосования жителей Приднестровья, которые выступают за сближение с Россией.