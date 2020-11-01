МО Армении: использование террористов на передовой говорит о серьезных потерях Баку

ЕРЕВАН, 1 ноября. /ТАСС/. Использование террористов-наемников в качестве передовых частей азербайджанскими ВС говорит о серьезных потерях в составе наземных сил противника. Такое мнение на брифинге в воскресенье выразил официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

"Сегодня мы представили показания еще одного террориста-наемника из Сирии. То, как Азербайджан использует исламистов на передовой, говорит о том, что наземные силы противника сильно потрепаны и основная надежда возлагается на террористов. Бои шли сегодня весь день и продолжаются в данную минуту", - сказал Ованнисян.

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться взаимными обвинениями в их нарушении.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.