Выборы главы Молдавии на участках в Москве завершились спокойно и без очередей

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Голосование на выборах президента Молдавии на избирательном участке в посольстве республики в Москве на улице Рождественка завершилось в воскресенье в спокойной обстановке и без очередей, передает корреспондент ТАСС с места событий.

На трех расположенных в центре столицы избирательных пунктах в течение дня массовых скоплений людей не было. Небольшие очереди периодически образовывались у входа на участок в посольстве Молдавии. Люди приходили голосовать в том числе семьями, с детьми.

Голосование проходило при соблюдении противоэпидемических мер: в обязательном порядке у всех желающих проголосовать должны были быть маски и перчатки, в случае отсутствия их выдавали на входе. Меры безопасности на улице Рождественка усилены.

Председатель избирательного участка в дипломатическом представительстве Людмила Парасий сообщила ТАСС, что обстановка на избирательном участке в течение дня сохранялась спокойная. "Без нарушений, без провокаций", - добавила она.

Примечательно, что на прошлых выборах главы Молдавии в 2016 году на двух организованных участках в Москве бюллетени закончились за полчаса до закрытия. В этом году такого не наблюдалось. По словам Парасий, бюллетеней на участке в посольстве хватило.

Как рассказал в субботу ТАСС посол Молдавии в Москве Андрей Негуца, для голосования по России заказана 71 тысяча бюллетеней. По его словам, этого достаточно, чтобы все находящиеся в РФ граждане Молдавии имели возможность проголосовать.

О выборах

На территории РФ в воскресенье было открыто 17 избирательных участков: четыре расположены в Москве, три - в Московской области, три - в Санкт-Петербурге, по одному - в Костроме, Курске, Липецке, Рязани, Сочи, Сургуте и Туле. Избирательные участки были открыты с 07:00 до 21:00 по местному времени.

На пост главы Молдавии баллотируются восемь кандидатов, однако все опросы общественного мнения называют фаворитом действующего президента Игоря Додона. Его главным оппонентом выступает лидер проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду, которая потерпела поражение во втором туре на выборах 2016 года.