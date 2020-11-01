В Пенсильвании обещают подсчитать большинство голосов на выборах за несколько дней

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. /ТАСС/. Власти американского штата Пенсильвания рассчитывают завершить подсчет большинства голосов, отданных на всеобщих выборах в США, в течение нескольких дней. Об этом вице-губернатор штата Кэти Буквар, отвечающая за организацию голосования, сообщила в воскресенье в эфире телекомпании NBC.

По словам Буквар, более 2 млн жителей Пенсильвании уже досрочно проголосовали, в том числе по почте. Вице-губернатор прогнозирует, что в этом году число бюллетеней, отправленных по почте в этом штате, будет в 10 раз выше, чем на предыдущих президентских выборах 2016 года. "Все же подавляющее большинство бюллетеней в Пенсильвании будет обработано в течение дней", - заверила она.

Вице-губернатор рекомендовала избирателям "не обращать внимание на угрозу исков и хайп". "Лучший способ гарантировать учет бюллетеней, предназначенных для досрочного голосования, - это отправить их [по почте] до 20:00 3 ноября (04:00 мск 4 ноября - прим. ТАСС)", - отметила Буквар. Она, по сути, подтвердила обоснованность мнения об ожидающихся задержках в подсчете голосов и объявлении победителя. Пенсильванию, где исход голосования не предрешен заранее, представляют 20 членов коллегии выборщиков из 270, необходимых кандидату в президенты для победы.

Ведущие американские СМИ сходятся во мнении о том, что предварительные итоги выборов 2020 года станут известны не в ночь на 4 ноября, а позднее на той же неделе. Это обусловлено беспрецедентно большим числом людей, которые из-за пандемии решили голосовать досрочно - лично или по почте.

По оценкам портала United States Elections Project, созданного профессором Университета штата Флорида Майклом Макдональдом, к 3 ноября в США проголосует больше половины всех, кто вообще примет участие в нынешних выборах. Последний показатель может достичь 150 млн человек (65% американцев, имеющих право голоса). Это самый высокий показатель с 1908 года.

На предстоящих 3 ноября всеобщих выборах в США будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти. Борьбу за пост президента ведут республиканец Дональд Трамп, действующий глава государства, и демократ Джозеф Байден.