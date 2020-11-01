В Молдавии завершилось голосование на выборах президента

КИШИНЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Президентские выборы завершились в Молдавии. По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в 21:00 (22:00 мск) на территории республики закрываются избирательные участки. Однако голосование за рубежом продолжается - там оно проходит по времени стран пребывания.

"К этому времени ЦИК не зарегистрировал нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования. Мы находимся в процессе проверки жалоб и информации, поступившей в наш адрес", - сказал ТАСС секретарь ЦИК Максим Лебединский.

Как сообщил ТАСС российский сенатор Вадим Деньгин, который входит в состав миссии наблюдателей от Исполнительного комитета СНГ, представители миссии "наблюдали в целом корректный избирательный процесс". "Хочется отметить высокий профессионализм сотрудников ЦИК и представителей правоохранительных органов, осуществлявших охрану общественного порядка", - добавил он.

По данным на 20:50 (21:50 мск) явка избирателей составила около 42%, что говорит о том, что выборы состоялись. По закону, чтобы выборы были признаны состоявшимися, в них должны принять участие не менее 33,3%. Как сообщил председатель ЦИК Дорин Чимил, после закрытия участков начнется подсчет голосов. За его ходом и результатами можно будет в реальном времени наблюдать на сайте Центризбиркома.

На пост главы республики баллотируются восемь кандидатов, включая действующего президента Игоря Додона, которого опросы называют фаворитом выборов, и его главного оппонента - лидера проевропейской Партии действия и солидарности Майю Санду. За пост президента также борются глава "Нашей партии" Ренато Усатый, руководитель "Платформы "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе, представитель Либерал-демократической партии Молдовы Тудор Делиу, депутат парламента Виолетта Иванов от партии "Шор", руководитель Партии национального единства Октавиан Цыку и глава Либеральной партии Кишинева Дорин Киртоакэ.

Победителем станет кандидат, набравший больше половины голосов. Если такого не произойдет, то через две недели состоится второй тур, в котором примут участие два лидера первого тура.