ЦПВС: боевики в Сирии привлекают жителей для съемок постановочных обстрелов

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Боевики в Сирии готовят новую провокацию в идлибской зоне деэскалации, для чего привлекают мирных жителей к участию в съемках постановочных обстрелов. Об этом сообщил во время брифинга в воскресенье замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Гринкевич.

Он отметил, что в ЦПВС поступают "сведения о подготовке террористическими группировками новых провокаций в идлибской зоне деэскалации с целью обвинения сирийских правительственных сил в нарушении режима прекращения огня и нанесении ударов по населенным пунктам".

По имеющейся информации, добавил Гринкевич, боевики "привлекают местных жителей в населенных пунктах Текад и Кафр-Нуран для участия в видеосъемках постановочных обстрелов под видом якобы последствий ударов со стороны правительственных сил".

Российский ЦПВС не подтвердил боестолкновения между правительственными силами и боевиками в данном районе. "[ЦПВС] призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах", - заключил он.

За прошедшие сутки боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (деятельность запрещена в РФ) 29 раз обстреляли идлибскую зону деэскалации. В частности, под обстрел попали провинции Идлиб, Алеппо, Латакия и Хама.