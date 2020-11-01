Явка на выборах президента Молдавии достигла 42,7%

КИШИНЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Явка на президентские выборы в Молдавии достигла 42,7% (1,2 млн человек) к закрытию избирательных участков в 21:00 (22:00 мск). Такие предварительные данные обнародовала в воскресенье Центральная избирательная комиссия (ЦИК).

На президентских выборах 2016 года к этому времени проголосовали 48,9% (1,4 млн) избирателей.

Для признания выборов состоявшимися необходимо участие 33,3% избирателей. Первые предварительные итоги будут объявлены через час после окончания голосования. Победителем признается кандидат, набравший больше половины голосов. В противном случае через две недели проводится второй тур, в котором примут участие двое лидеров первого тура.

На пост президента баллотируются восемь кандидатов, включая действующего президента Игоря Додона, который считается, согласно опросам, фаворитом предвыборной гонки, и его главного оппонента - главу проевропейской Партии действия и солидарности Майю Санду.