Додон оценил прошедшие президентские выборы как свободные, корректные и демократичные

КИШИНЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Выборы президента Молдавии прошли свободно, корректно и демократично. Об этом заявил действующий президент Молдавии Игорь Додон на брифинге после закрытия участков для голосования.

"Выборы прошли свободно, корректно и демократично. Как действующий президент хочу поблагодарить всех граждан страны, которые приняли участие в выборах независимо от того, кого вы поддержали. Вы проявили патриотизм, ответственность за судьбу страны. Как кандидат на этот пост хочу поблагодарить тех, кто поддержал мою кандидатуру. Я вас заверяю, что вы не пожалеете, что поддержали меня", - сказал Додон. Он также поблагодарил членов ЦИК, сотрудников правоохранительных органов, всех госслужащих за хорошую организацию выборов в условиях пандемии.

Участки для голосования закрылись в 21:00 по местному времени (22:00 мск). Явка, по данным ЦИК, к 22:00 мск составила 42,7%.

Ситуация в Кишиневе и в целом по стране на момент закрытия участков спокойная, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-центре МВД Молдавии. На улицах столицы, где продолжается начавшийся ночью дождь, немноголюдно, на главных магистралях дежурят наряды полиции. Вместе с тем ранее ЦИК заявил, что руководители избирательных бюро могут принять решение о продлении работы участков на два часа, чтобы дать возможность участвовать в выборах президента всем, кто стоит в очередях. Особенно это касается участков за рубежом, где были отмечены длинные очереди избирателей.