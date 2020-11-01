В Баку сообщили, что открывшие огонь с территории Армении части станут легитимными целями

БАКУ, 1 ноября. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана заявило в воскресенье, что Баку будет рассматривать дислоцированные на территории Армении подразделения в качестве легитимных военных целей, если они откроют огонь по азербайджанским военным.

"Каких-либо военных целей в Армении у азербайджанской армии нет, но подразделения противника, открывшие огонь с территории этой страны по Азербайджану, становятся легитимными военными целями", - сказал на брифинге руководитель пресс-службы Министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов.

Он также отметил, что за прошедшие сутки ВС Азербайджана уничтожили большое число военной техники противника. "В частности, речь идет об одной БМП, четырех установках "Град", восьми гаубицах, двух вышках связи, двух артиллерийских батареях и семи автомобилях", - добавил Эйвазов.

Ситуация в регионе конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться обвинениями в их нарушении.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.