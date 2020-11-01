Зеленский обвинил своих противников в попытке осуществления контрреволюции

ЛОНДОН, 1 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил олигархов и украинских политиков, придерживающихся пророссийских взглядов, в попытке осуществления контрреволюции. В статье, опубликованной в воскресенье на сайте газеты Financial Times, он выразил желание "заверить международных партнеров" Украины в том, что его правительство "даст отпор [противникам] и победит".

По словам Зеленского, нынешнее руководство страны сталкивается с "систематическими попытками подорвать верховенство закона, обнулить прогресс, достигнутый в сфере борьбы с коррупцией, ослабить общество и экономику" Украины. Примером этого глава страны считает решение Конституционного суда (КС) об отмене части норм закона "О предотвращении коррупции", повлекшее обострение политической обстановки в стране.

"Те, кто возглавляет эту кампанию, хорошо известны. Это коалиция российских ставленников и известных украинских олигархов, которые считают угрозой деятельность антикоррупционных институтов. Они противятся интеграции в ЕС и НАТО, сотрудничеству Украины с МВФ и созданию основанного на правилах общества, что будет соответствовать интересам 99%, а не 1% [жителей страны], - говорится в статье Зеленского. - Будучи президентом Украины, я никогда не позволю темным силам добиться успеха в их попытках осуществить контрреволюцию".

Президент также обратился к иностранным партнерам страны с призывом продолжать поддерживать украинское правительство. Кроме того, он заявил о попытках подорвать сотрудничество между Украиной и западными странами.

КС Украины 27 октября признал не соответствующей основному закону страны значительную часть норм закона "О предотвращении коррупции", в частности о необходимости публикации чиновниками электронных деклараций и их проверки. На экстренном заседании Совета национальной безопасности и обороны 29 октября Зеленский заявил, что Киев потеряет финансовую поддержку западных партнеров из-за решения суда по антикоррупционному законодательству.

Глава государства внес в парламент страны законопроект, в котором предлагает прекратить полномочия судей КС, признать его решение о декларировании ничтожным и отменить соответствующие изменения в законе "О предотвращении коррупции". Обеспокоенность предложением Зеленского в письме спикеру Рады Дмитрию Разумкову выразила Венецианская комиссия Совета Европы. В комиссии настоятельно призвали спикера "рассмотреть негативные, глубокие и долгосрочные последствия для страны возможного поспешного решения об отставке конституционных судей" и "изучить возможные альтернативные пути" урегулирования сложившейся ситуации.