{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Оппозиция зарегистрировала сотни нарушений на выборах президента Молдавии

Лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Молдавии Майя Санду отметила, что только по организации подвоза избирателей поступило 300 заявлений

КИШИНЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Молдавии Майя Санду, которую считают главным оппонентом действующего главы государства Игоря Додона, сообщила о сотнях нарушений в ходе прошедших в воскресенье в стране президентских выборов.

"Сегодня я увидела много попыток украсть выборы. Были попытки организованного подвоза избирателей, провокации и другие нарушения. <…> Только по организации подвоза избирателей поступило 300 заявлений. Все они задокументированы, будут изучены и направлены нами в полицию и прокуратуру", - заявила Санду в ходе брифинга после закрытия избирательных участков. Она также поблагодарила избирателей за высокую явку, которую они продемонстрировали в непростых условиях пандемии коронавируса.

Со своей стороны Додон после закрытия участков заявил, что выборы прошли "свободно, корректно и демократично".

На пост президента претендуют восемь кандидатов, однако все опросы называют фаворитом выборов Додона. Конкуренцию ему, по мнению социологов, может составить только Санду, которая еще в ходе избирательной кампании обвинила власти в попытке фальсифицировать итоги голосования и пригрозила вывести на протесты своих сторонников. На момент закрытия участков явка на выборах составила 42,7 %, что составляет около 1,2 млн избирателей. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов от проголосовавших, второй тур выборов состоится 15 ноября.

Теги
Молдавия
Санду на выборах президента Молдавии лидирует с 35,61% голосов
Согласно подсчетам ЦИК после обработки 99,11% протоколов, Додон набирает 33,01% голосов
Читать полностью