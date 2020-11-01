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Все избирательные участки на территории Молдавии закрылись

По данным ЦИК, голосование продолжается за рубежом, где ориентируются на время страны пребывания

КИШИНЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Все избирательные участки на президентских выборах закрылись на территории Молдавии в 21:00 (22:00 мск). Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Генерального комиссариата полиции.

"В 21:00 все избирательные участки в стране прекратили свою деятельность. На данный момент нарушений на этот счет не зарегистрировано. Сотрудники полиции обеспечивают общественный порядок при подсчете голосов", - говорится в сообщении.

По данным Центральной избирательной комиссии, голосование продолжается за рубежом, где ориентируются на время страны пребывания.

Для признания выборов состоявшимися необходимо участие 33,3% избирателей. Первые предварительные итоги будут объявлены через час после окончания голосования. Победителем признается кандидат, набравший больше половины голосов. В противном случае через две недели проводится второй тур, в котором примут участие двое лидеров первого тура.

На пост президента баллотируются восемь кандидатов, включая действующего президента Игоря Додона, который считается, согласно опросам, фаворитом предвыборной гонки, и его главного оппонента - главу проевропейской Партии действия и солидарности Майю Санду.

Теги
Молдавия
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