Леди Гага и Джон Ледженд выступят на последних перед выборами мероприятиях Байдена

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. /ТАСС/. Американские певцы Леди Гага и Джон Ледженд выступят на предвыборных мероприятиях в поддержку кандидата в президенты США от демократов Джозефа Байдена в понедельник, 2 ноября, в штате Пенсильвания. Об этом штаб политика сообщил в воскресенье журналистам, включая сотрудников телекомпании NBC.

По данным штаба, Байден намеревается завершить гонку там же, где ее начал - в Питтсбурге (штат Пенсильвания). Супруга демократа Джилл в последний день перед выборами отправится в поездку по трем округам Пенсильвании и потом присоединится к мужу в Питтсбурге. Там же выступит Леди Гага.

Джон Ледженд будет петь на мероприятии с участием кандидата в вице-президенты США от демократов Камалы Харрис с ее мужем Дугласом Эмхоффом в Филадельфии (штат Пенсильвания). Кроме того, американский рок-музыкант Брюс Спрингстин опубликовал в субботу видеоролик в поддержку Байдена.

Леди Гага (настоящее имя Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) родилась 28 марта 1986 года в Нью-Йорке. Эксцентричная певица является одной из самых успешных представителей мировой поп-сцены. Ее пять студийных альбомов разошлись в мире тиражом 27 млн экземпляров. Дебютный альбом исполнительницы The Fame 2008 года занял почетное второе место в списке 200 самых популярных дисков по версии журнала Billboard, композиции Just Dance и Poker Face из этого альбома возглавили хит-парады в США.

На предстоящих 3 ноября всеобщих выборах в США будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти. Борьбу за пост президента ведут республиканец Дональд Трамп, действующий глава государства, и демократ Байден.