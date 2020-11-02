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Нападение около церкви Нотр-Дам в Ницце

СМИ: трое задержанных в рамках расследования теракта в Ницце отпущены на свободу

Под стражей остаются четыре человека

ПАРИЖ, 2 ноября. /ТАСС/. Французские правоохранители освободили из-под стражи трех человек, задержанных ранее в рамках расследования нападения на прихожан собора Нотр-Дам в Ницце. Об этом сообщил в воскресенье телеканал France 24.

На настоящий момент под стражей остаются четыре человека, в том числе выходец из Туниса, совершивший теракт. Между тем, согласно данным следователей, 29-летний тунисец, который был задержан в городе Грас в субботу, дал первые показания по этому делу. "Он подозревается в том, что общался с нападавшим, когда они вместе пытались добраться до Франции", - сказал источник, близкий к следствию.

В четверг вооруженный ножом 21-летний выходец из Туниса напал на прихожан собора Нотр-Дам в центре Ниццы. Согласно данным властей, в результате атаки погибли три человека. К расследованию произошедшего подключилась Национальная антитеррористическая прокуратура Франции.

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ТунисФранцияНападение около церкви Нотр-Дам в Ницце
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