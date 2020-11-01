СМИ: Трамп может объявить о победе на выборах, не дожидаясь подсчета всех голосов

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Действующий президент США республиканец Дональд Трамп может объявить о своей победе на выборах, не дожидаясь подсчета всех голосов, если уже вечером 3 ноября станет понятно, что он вырвался вперед по сравнению со своим соперником от демократов Джозефом Байденом по итогам обработки части бюллетеней. Об этом сообщает в воскресенье портал Axios.

Согласно данным его источников, американский лидер говорил о такой возможности в частных беседах в последние несколько недель. Для этого, как ожидают в штабе Трампа, он должен либо победить, либо лидировать с устойчивым отрывом в таких штатах, как Огайо, Флорида, Северная Каролина, Техас, Айова, Аризона и Джорджия. В таком случае президент планирует "подняться на сцену вечером в день выборов (3 ноября - прим. ТАСС) и объявить о том, что он победил".

Как считает издание, если Трамп поступит таким образом, то заявление о победе фактически будет сделано раньше, чем станет известен окончательный результат. Дело в том, что в некоторых штатах, как, например, Пенсильвания, бюллетени, отправленные по почте, начнут считать лишь 3 ноября. По оценкам Axios, победитель в Пенсильвании в результате станет известен лишь "через несколько дней, если не недель". Пенсильванию, где исход голосования не предрешен заранее, представляют 20 членов коллегии выборщиков из 270, необходимых кандидату в президенты для победы.

Ведущие американские СМИ сходятся во мнении о том, что предварительные итоги выборов 2020 года станут известны не в ночь на 4 ноября, а позднее на той же неделе. Это обусловлено беспрецедентно большим числом людей, которые из-за пандемии решили голосовать досрочно - лично или по почте.

На предстоящих 3 ноября всеобщих выборах в США будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти. Борьбу за пост президента ведут республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден.