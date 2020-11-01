Додон заявил, что для избрания президента Молдавии понадобится второй тур

КИШИНЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Второй тур понадобится в Молдавии для избрания президента страны. Об этом заявил корреспонденту ТАСС действующий глава государства Игорь Додон, который, по данным ЦИК, набрал 36,4% голосов избирателей после обработки 73% протоколов по итогам состоявшихся в воскресенье выборов.

"Для победы в первом туре кандидату в президенты необходимо набрать 50% плюс один голос, поэтому для определения победителя понадобится второй тур", - сказал Додон.

Согласно молдавскому законодательству, в случае если ни один из кандидатов не набирает в первом туре выборов нужного числа голосов, второй тур должен быть назначен на 15 ноября.

По предварительным данным ЦИК, вместе с Додоном во второй тур выходит лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду, у которой 30,9%. Замыкает тройку лидер "Нашей Партии", мэр второго по величине города страны Бельцы Ренато Усатый с 16,9%.

Прогнозы на второй тур

В беседе с корреспондентами ТАСС молдавский политолог Корнел Чуря дал свой прогноз на второй тур.

"Пока можно с уверенностью сказать только то, что ко второму туру и Додон, и Санду призовут своих сторонников к мобилизации, что будет непросто в условиях пандемии. Как показала более низкая, чем четыре года назад, явка, многие избиратели не пошли голосовать из-за боязни заразиться коронавирусом", - сказал эксперт. Он также считает, что многое будет зависеть от того, кто из двух участников второго тура подберет ключи к электорату остальных шести участников выборов.

"Теоретически и идеологически избиратели Усатого и Иванов, которые вместе набрали около 24%, должны отойти Додону, так как они представляют левый и центристский электорат. Запас неудачников первого тура, который может привлечь Санду на правом фланге, почти втрое меньше - около 7%. Но на практике так бывает не всегда. Пока с уверенностью можно сказать, что многое решится на переговорах между ведущими политиками страны, которые пройдут в ближайшие две недели. Однако последнее слово, конечно, скажут сами избиратели", - отметил Чуря.