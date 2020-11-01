МИД Армении считает, что размещение террористов на территории ОБСЕ является угрозой миру

ЕРЕВАН, 1 ноября. /ТАСС/. Размещение иностранных боевиков-террористов с Ближнего Востока в зоне конфликта, находящейся на территории ОБСЕ, представляет собой серьезную угрозу для международной и региональной безопасности и стабильности. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье на сайте МИД Армении заявлении.

"Это совершенно новое проявление распространения терроризма, когда иностранные боевики-террористы и джихадисты с Ближнего Востока размещаются в зоне конфликта, находящейся на территории ОБСЕ, что представляет собой серьезную угрозу для международной и региональной безопасности и стабильности", - говорится в заявлении.

Армянская сторона, отмечается в нем, неоднократно заявляла о вербовке, переброске и размещении в регионе "иностранных боевиков-террористов и джихадистов из горячих точек Ближнего Востока со стороны Турции, в частности из подконтрольных ей районов Сирии и из Ливии". В ведомстве сообщили, что это подтверждено спецслужбами стран - сопредседателей Минской группы ОБСЕ, многочисленными партнерами и международным сообществом и прямыми свидетельствами самих террористов, которые были взяты в плен и дали показания.

"Переброска джихадистов в зону нагорнокарабахского конфликта свидетельствует о намерении турецко-азербайджанского руководства придать конфликту межрелигиозную сущность", - утверждает МИД Армении. Ереван в сотрудничестве со всеми заинтересованными партнерами будет продолжать предпринимать последовательные меры по борьбе с международным терроризмом, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться взаимными обвинениями в их нарушении.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.