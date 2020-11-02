Два мирных жителя погибли при перестрелке между боевиками в Рас-эль-Айне на севере Сирии

ТАСС, 2 ноября. По меньшей мере два мирных жителя погибли во время перестрелки, которая произошла между боевиками из подконтрольных Турции вооруженных формирований сирийской оппозиции в городе Рас-эль-Айн. Об этом сообщило в воскресенье агентство SANA.

По его данным, боевики открыли огонь по машине, в которой находились местные жители, двое из них погибли.

В Рас-эль-Айне, который расположен возле границы с Турцией, идут ожесточенные столкновения между так называемой Сирийской свободной армией и исламистской бригадой "Султана Мурада". По сведениям очевидцев, с обеих сторон есть убитые и раненые. Боевики враждуют между собой из-за дележа доходов от контрабандной торговли.

26 сентября в Рас-эль-Айне в боестолкновениях между бандформированиями погибли семь мирных жителей, в том числе двое детей.

В пограничной с Турцией местности действуют также курдские отряды из "Сил народной самообороны", которые совершают регулярные вылазки против турецких войск и боевиков оппозиции.