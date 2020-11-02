Трамп считает, что результаты выборов в США должны быть известны вечером 3 ноября

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Действующий президент США республиканец Дональд Трамп считает, что результаты предстоящих выборов должны быть известны вечером 3 ноября, то есть в день голосования.

Хроника президентских выборов США 2020 года Рассказываем о ходе избирательной гонки для тех, кто все пропустил

"Мы не дадим этого сделать ("украсть" выборы - прим. ТАСС). Как вам решение Верховного суда? Верховный суд дал им (демократам - прим. ТАСС) больше времени. Что же это значит? Это значит, что [результаты] будут не 3 ноября? Они будут намного позднее? Нет уж, мы должны знать результаты выборов 3 ноября, вечером 3 ноября. Так всегда было и так должно быть. Что происходит в этой стране?" - заявил он в воскресенье, выступая перед сторонниками в штате Айова.

Ранее Верховный суд США отказался согласиться с требованием республиканцев, которые пытались заблокировать в Северной Каролине продление периода подсчета бюллетеней, поданных по почте. Принятое высшей судебной инстанцией США решение означает, что эти бюллетени будут подсчитываться в Северной Каролине в течение еще девяти дней после 3 ноября, на которое намечены всеобщие выборы.

Как утверждал портал Axios со ссылкой на свои источники, Трамп может объявить о своей победе на выборах, не дожидаясь подсчета всех голосов, если уже вечером 3 ноября станет понятно, что он вырвался вперед по сравнению со своим соперником от демократов Джозефом Байденом по итогам обработки части бюллетеней в ключевых штатах.

Ведущие американские СМИ сходятся во мнении о том, что предварительные итоги выборов 2020 года станут известны не в ночь на 4 ноября, а позднее на той же неделе. Это обусловлено беспрецедентно большим числом людей, которые из-за пандемии решили голосовать досрочно - лично или по почте.

На предстоящих 3 ноября всеобщих выборах в США будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти. Борьбу за пост президента ведут республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден.