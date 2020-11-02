Трамп пообещал массовое распределение вакцины от коронавируса в США через несколько недель

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Массовое распределение вакцины от нового коронавируса в США будет проведено через несколько недель. Об этом президент США Дональд Трамп заявил, выступая в воскресенье перед сторонниками в штате Айова. Трансляцию вели основные телеканалы страны.

"Мы массово распределим вакцину через несколько коротких недель. Мы быстро искореним этот вирус, уничтожим эту заразу из Китая", - утверждал Трамп.

Президент США на прошлой неделе обещал, что о готовности американской вакцины от нового коронавируса будет объявлено в течение нескольких недель.

Ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что США, вероятно, будут располагать всего несколькими миллионами доз безопасной и эффективной вакцины от коронавируса к концу 2020 года. Он также сообщил, что для широкой общественности вакцина станет доступна в первом квартале 2021 года. По словам Фаучи, это произойдет, скорее всего, к апрелю. В свою очередь директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд заявил, что американская вакцина от нового коронавируса будет общедоступна в стране во второй половине 2021 года.

Власти США предоставили $1,2 млрд британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания). Кроме того, вашингтонская администрация направила на эти цели $486 млн американской биотехнологической компании Moderna и $456 млн - компании Johnson & Johnson. Созданием вакцины от коронавируса в Соединенных Штатах также занимаются компании Merck и Pfizer. По данным Белого дома, в общей сложности администрация США инвестировала в эти проекты $12 млрд.

В новость были внесены изменения (0:43 мск) — исправлено название штата в первом абзаце, правильно - Айова.