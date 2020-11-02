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Кризис в Белоруссии

Число задержанных 1 ноября на акциях протеста в Белоруссии превысило 300

Больше всего задержанных в Минске

МИНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Число задержанных на акциях протеста 1 ноября в Белоруссии превысило 300 человек, сообщает незарегистрированный правозащитный центр "Весна".

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По его информации, по состоянию на 00:30 мск список задержанных насчитывает уже 304 человека. Больше всего задержанных в Минске. Задержания проводились также в Могилеве, Гродно, Бресте и Жодишках.

В воскресенье оппоненты действующей власти организовали в Минске марш под названием "Дзяды" ("Деды", "Предки"). Акцию, приуроченную ко дню поминовения предков, который отмечается 2 ноября, белорусская оппозиция проводит уже много лет. Традиционно она сопровождается шествием от центра Минска к урочищу Куропаты на окраине белорусской столицы - месту массовых захоронений жертв сталинских репрессий. В этом году шествие не было санкционировано властями и проходило в рамках акций протеста, которые проводит оппозиция после президентских выборов 9 августа.

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