Число задержанных 1 ноября на акциях протеста в Белоруссии превысило 300

что происходило в республике в первый месяц после выборов

Таймлайн кризиса в Белоруссии: что происходило в республике в первый месяц после выборов

По его информации, по состоянию на 00:30 мск список задержанных насчитывает уже 304 человека. Больше всего задержанных в Минске. Задержания проводились также в Могилеве, Гродно, Бресте и Жодишках.

В воскресенье оппоненты действующей власти организовали в Минске марш под названием "Дзяды" ("Деды", "Предки"). Акцию, приуроченную ко дню поминовения предков, который отмечается 2 ноября, белорусская оппозиция проводит уже много лет. Традиционно она сопровождается шествием от центра Минска к урочищу Куропаты на окраине белорусской столицы - месту массовых захоронений жертв сталинских репрессий. В этом году шествие не было санкционировано властями и проходило в рамках акций протеста, которые проводит оппозиция после президентских выборов 9 августа.