Каир и Хартум договорились о политическом урегулировании территориального спора между ними

КАИР, 2 ноября. /ТАСС/. Египет и Судан договорились о политическом урегулировании существующего между ними территориального спора о принадлежности приграничных районов Халаиб и Шалатин.

Как сообщило в воскресенье издание Asharq Al-Awsat по итогам визита в Хартум высокопоставленной военной делегации во главе с начальником Генштаба Египта Мухаммедом Фаридом, "главы двух государств, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и глава управляющего Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан, обсудят спорный вопрос "халаибского треугольника" на встрече в декабре". По сведениям информационного портала, по этому поводу будет принято политическое решение.

Начальники штабов двух стран, отмечает издание, заявили о "необходимости обезопасить общие границы от терроризма и межконтинентальных преступлений, вдвое усилив присутствие объединенных сил на границе".

Вопрос о принадлежности приграничных районов Халаиб и Шалатин остается неурегулированным со времен окончания британского протектората и провозглашения независимости Судана в 1955 году. Конфликт не ослабевает в течение нескольких десятилетий, приводя к обострению и отдельным вооруженным стычкам на границе. В последнее время египетские власти приняли ряд экономических мер по закреплению этой территории, построив рядом с границей водохранилище и рыболовецкий порт на берегу Красного моря. Судан между тем считает эти районы своей территорией.

В 2018 году после очередного обострения Каир и Хартум договорились не усугублять вопрос спорных территорий и вернуть отозванных в этой связи послов двух государств. Однако в прошлом году конфликт вновь дал о себе знать после того, как на официальном сайте Министерства нефти и минеральных ресурсов Египта была опубликована информация о проведении тендера на геологоразведку и разработку нефти и газа "в районах Красного моря, на которые распространяется суверенитет Судана". Египетский посол был вызван в МИД Судана для разъяснений.

После отстранения от власти в Судане в апреле 2019 года Омара аль-Башира новые власти страны взяли линию на урегулирование всех имеющихся конфликтов.