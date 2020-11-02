СМИ: самолеты ВВС Израиля вторглись в воздушное пространство над Южным Ливаном

БЕЙРУТ, 2 ноября. /ТАСС/. Истребители израильских ВВС нарушили в воскресенье воздушное пространство Ливана и появились в небе над южными районами страны. Об этом сообщило агентство Al-Watania со ссылкой на источник в армейском командовании.

По его информации, самолеты противника имитировали налеты на пониженной высоте на город Набатию и регион Иклим-ат-Туфах.

Израильские истребители и беспилотники были замечены над пограничными районами Хасбайя, Аркуб, Фермы Шебаа и вершиной Джебель-эш-Шейх (Хермон), а также над рекой Литани, откуда повернули вглубь страны в направлении горной местности Метн и Западного Бекаа.

Источник в командовании ВС Ливана сообщил о нарушении катерами израильских ВМС морской границы поблизости от мыса Эн-Накура.

Ливан неоднократно направлял в Совет Безопасности ООН жалобы, обвиняя Израиль в нарушении своего суверенитета, в том числе с целью нанесения ракетных ударов по военным объектам на территории соседней Сирии. По данным ливанского МИД, с начала 2020 года израильские ВВС вторгались свыше 500 раз в небо Ливана, было зафиксировано также 374 нарушения на земле и 386 на море.

Газета Daily Star отмечает, что интенсивность полетов израильских ВВС в ливанском небе заметно возросла после поступления информации о сосредоточении бойцов шиитской милиции "Хезболлах" на юге страны в ответ на израильские военные маневры у границы с Ливаном, которые завершились на прошедшей неделе.