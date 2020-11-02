Наблюдатели ОБСЕ будут следить за выборами в 28 американских штатах

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /ТАСС/. Миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ будет наблюдать 3 ноября за ходом голосования в 28 американских штатах. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила в воскресенье представитель БДИПЧ ОБСЕ Катя Андруш.

"Наша долговременная миссия будет наблюдать за выборами в 28 штатах, - отметила она. - При решении вопроса о том, где именно будут развернуты группы наблюдателей, мы учитываем несколько факторов, в частности необходимость соблюдения баланса с точки зрения географии и технические условия организации выборов в различных штатах".

Члены миссии начали работу в США 29 сентября. В ее состав вошли представители Албании, Армении, Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Чехии, Грузии, Германии, Молдавии, Черногории, Северной Македонии, Сербии, Швейцарии и Таджикистана.

Ранее представитель пресс-службы Парламентской ассамблеи ОБСЕ Нэт Перри сообщил корреспонденту ТАСС, что в нынешнем году россияне не войдут в состав миссии наблюдателей от этой организации, насчитывающей более 70 человек. По его словам, наблюдатели от ПА ОБСЕ будут взаимодействовать с долгосрочными наблюдателями и экспертами из БДИПЧ ОБСЕ.

По данным неправительственной нью-йоркской организации "Совет по международным отношениям", ОБСЕ, получившая приглашение от Госдепартамента США осуществлять мониторинг на выборах, первоначально планировала направить в США около 500 наблюдателей, однако из-за пандемии их число было сокращено. На выборы 2016 года ОБСЕ направляла в США около 400 наблюдателей. Как отметил "Совет по международным отношениям", в нынешнем году в США в качестве наблюдателей на выборах не приглашены представители Организации американских государств.

На предстоящих 3 ноября всеобщих выборах в США будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти. Борьбу за пост президента ведут действующий глава государства республиканец Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Джозеф Байден. Инаугурация нового президента США запланирована на 20 января 2021 года.