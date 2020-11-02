Кандидат в президенты Молдавии Санду за рубежом набирает 61,5% голосов

КИШИНЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. Лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду на прошедших в воскресенье выборах президента Молдавии набирает около 61,5% голосов на зарубежных участках после обработки 40,3% протоколов с участков за пределами республики. Действующий глава государства Игорь Додон, как свидетельствуют данные ЦИК Молдавии, показывает за рубежом только третий результат.

Согласно предварительным данным ЦИК, если учитывать только голоса на зарубежных участках, вслед за Санду идет лидер "Нашей Партии", мэр второго по величине города страны Бельцы Ренато Усатый (18,92%), Додон набирает 11,9% голосов.

Согласно данным ЦИК республики после обработки 94,96% протоколов, Додон набирает 35,69% голосов избирателей, а Санду - 32,46%. За ними следуют Усатый (16,91%), депутат парламента от партии "Шор" Виолетта Иванов (7,11%), руководитель "Платформы "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе (3,21%), руководитель прорумынской Партии национального единства Октавиан Цыку (2,01%), представитель Либерал-демократической партии Молдовы Тудор Делиу (1,47%) и глава Либеральной партии, бывший мэр Кишинева Дорин Киртоакэ (1,14%).

Додон и Санду встретятся во втором туре выборов 15 ноября. Победителем будет признан кандидат, получивший простое большинство.