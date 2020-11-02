Тихановская призвала страны ЕС активизировать поддержку белорусской оппозиции

ЛОНДОН, 2 ноября. /ТАСС/. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала европейские страны оказывать более активную поддержку белорусской оппозиции и усилить давление на Минск. Интервью Тихановской в воскресенье вечером опубликовала британская газета Financial Times .

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"Нам необходима помощь прямо сейчас, и если бы европейские страны, а также все другие государства, поддерживающие наше движение, могли действовать быстрее, принимая свои решения, это было бы очень хорошо", - сказала она.

Как пишет издание, Тихановская призывает к введению санкций против Национального олимпийского комитета Белоруссии, который возглавляет президент страны Александр Лукашенко. "Это было бы для него личным ударом", - сказала она.

Тихановская также отвергла сообщения о расколе внутри оппозиционного движения и заявила, что намерена обсудить с европейскими лидерами возможность введения безвизового режима для жителей Белоруссии с тем, чтобы "они чувствовали себя более свободными", а "у режима [Лукашенко] было над ними меньше власти".

В Белоруссии уже несколько месяцев проходят массовые акции протеста несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По данным ЦИК, победу на них с 80,10% голосов одержал действующий президент Александр Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская с 10,12% голосов. Она не признала эти результаты и вскоре покинула страну. Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты, власти заявляют о необходимости прекратить незаконные акции.