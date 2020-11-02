Эксперт: перспективы стабилизации связей РФ и США улучшатся при победе Байдена на выборах

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Перспективы стабилизации российско-американских отношений улучшатся в случае возможной победы на президентских выборах в США демократа Джозефа Байдена. Такое мнение выразил в воскресенье в беседе с ТАСС бывший первый заместитель генерального секретаря НАТО, экс-посол США в России Александр Вершбоу.

"Перспективы сдерживания российской агрессии и стабилизации отношений [Москвы и Вашингтона] при президентстве Байдена лучше", - убежден эксперт, который в 2001-2005 годах был послом США в России, а в 2005-2008 годах - в Республике Корея. Вершбоу также работал в прошлом на руководящих должностях в Госдепартаменте США и Пентагоне. В 2012-2016 годах он являлся первым замгенсека Североатлантического альянса.

С точки зрения Вершбоу, Байден "положит конец смешанным сигналам" руководству РФ "и ясно даст понять, что улучшение отношений зависит от прекращения Москвой агрессивного поведения, а не от еще одной поверхностной перезагрузки". "Вызовом для Байдена будет увеличение давления на Россию и восстановление доверия к США при одновременном очерчивании Москве пути возвращения к нормальным [российско-американским] отношениям", - полагает отставной посол, ныне научный сотрудник вашингтонского Атлантического совета.

Комментируя потенциальное переизбрание на второй и последний четырехлетний срок пребывания у власти республиканца Дональда Трампа, Вершбоу предположил, что Москва получила бы от этого, видимо, более значительную выгоду. "Переизбранный Трамп, не обременяемый "взрослыми в комнате" (так в США принято называть ряд бывших помощников и министров нынешнего главы американской администрации, включая шефа Пентагона Джеймса Мэттиса и госсекретаря Рекса Тиллерсона - прим. ТАСС) и не сталкивающийся с очередными выборами, может пойти еще дальше в том, чтобы сделать Россию вновь великой, потенциально - покинет НАТО и согласится с полным подчинением Россией Украины, Белоруссии и других соседей, а это - новая Ялта", - утверждал Вершбоу. Он имел в виду предвыборный лозунг Трампа "Сделаем Америку вновь великой!" и ялтинскую конференцию 1945 года, на которой СССР, США и Великобритания обсуждали послевоенный мировой порядок.

Лучше не будет?

Между тем директор вашингтонского Института перспективных российских исследований имени Джорджа Кеннана Мэтью Рожански заявил в воскресенье ТАСС, что не усматривает больших шансов на улучшение связей Москвы и Вашингтона ни в случае победы Трампа, ни в случае победы Байдена.