Эксперт: перспективы стабилизации связей РФ и США улучшатся при победе Байдена на выборах

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Перспективы стабилизации российско-американских отношений улучшатся в случае возможной победы на президентских выборах в США демократа Джозефа Байдена. Такое мнение выразил в воскресенье в беседе с ТАСС бывший первый заместитель генерального секретаря НАТО, экс-посол США в России Александр Вершбоу.
"Перспективы сдерживания российской агрессии и стабилизации отношений [Москвы и Вашингтона] при президентстве Байдена лучше", - убежден эксперт, который в 2001-2005 годах был послом США в России, а в 2005-2008 годах - в Республике Корея. Вершбоу также работал в прошлом на руководящих должностях в Госдепартаменте США и Пентагоне. В 2012-2016 годах он являлся первым замгенсека Североатлантического альянса.
С точки зрения Вершбоу, Байден "положит конец смешанным сигналам" руководству РФ "и ясно даст понять, что улучшение отношений зависит от прекращения Москвой агрессивного поведения, а не от еще одной поверхностной перезагрузки". "Вызовом для Байдена будет увеличение давления на Россию и восстановление доверия к США при одновременном очерчивании Москве пути возвращения к нормальным [российско-американским] отношениям", - полагает отставной посол, ныне научный сотрудник вашингтонского Атлантического совета.
Комментируя потенциальное переизбрание на второй и последний четырехлетний срок пребывания у власти республиканца Дональда Трампа, Вершбоу предположил, что Москва получила бы от этого, видимо, более значительную выгоду. "Переизбранный Трамп, не обременяемый "взрослыми в комнате" (так в США принято называть ряд бывших помощников и министров нынешнего главы американской администрации, включая шефа Пентагона Джеймса Мэттиса и госсекретаря Рекса Тиллерсона - прим. ТАСС) и не сталкивающийся с очередными выборами, может пойти еще дальше в том, чтобы сделать Россию вновь великой, потенциально - покинет НАТО и согласится с полным подчинением Россией Украины, Белоруссии и других соседей, а это - новая Ялта", - утверждал Вершбоу. Он имел в виду предвыборный лозунг Трампа "Сделаем Америку вновь великой!" и ялтинскую конференцию 1945 года, на которой СССР, США и Великобритания обсуждали послевоенный мировой порядок.
Лучше не будет?
Между тем директор вашингтонского Института перспективных российских исследований имени Джорджа Кеннана Мэтью Рожански заявил в воскресенье ТАСС, что не усматривает больших шансов на улучшение связей Москвы и Вашингтона ни в случае победы Трампа, ни в случае победы Байдена.
"Для меня главным пунктом является преемственность американской политики и, если уж на то пошло, российской политики, а не какие-то огромные расхождения [между Байденом и Трампом]. Язык, риторика, конечно, будут разными, если после выборов грядут изменения и, безусловно, в политическом руководстве [США] будут иные люди. Однако сама политика едва ли изменится драматическим образом. Это оттого, что главные вопросы повестки дня Москвы и Вашингтона отражают очень глубокие разногласия, и быстро или легко ситуация не поменяется", - пояснил специалист.
На его взгляд, руководство России верит, что "американские усилия по продвижению демократии на протяжении многих лет эквивалентны операциям по смене режима или нацелены на проведение "цветных революций". В свою очередь американские политические деятели как от Республиканской, так и от Демократической партии винят Москву в попытках "делегитимизации демократии США или даже изменения исхода выборов" в их стране, продолжал Рожански. По его оценке, резкие расхождения между Россией и США сохраняются и применительно к "геополитическим конфликтам".
Наконец, полагает политолог, чуть ли не камнем преткновения теперь становится и сфера контроля над вооружениями, в которой двум сторонам удавалось конструктивно взаимодействовать даже в эпоху холодной войны. "Между США и Россией лишь время от времени идет диалог по стратегической стабильности. Возможно, в какой-то момент до февраля они добьются успеха в спасении нового ДСНВ (истекающего в конце зимы договора СНВ-3 - прим. ТАСС) еще на несколько лет, но траектория традиционного двустороннего контроля над вооружениями и, следовательно, стратегической стабильности, нехороша. Опасаюсь, что все эти противоречия являются более глубокими, чем в силу увязки с какой-то конкретной партией или лидером в Вашингтоне или, если уж на то пошло, и Москве. Таким образом, не могу предсказать улучшения в американо-российских отношениях ни при каком исходе выборов [в США]", - подытожил Рожански.