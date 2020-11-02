Додона на выборах президента поддержали избиратели из Приднестровья

КИШИНЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон набрал 74,25% голосов жителей Приднестровья в прошедшем в воскресенье первом туре выборов главы государства. Вышедшая с ним в предстоящий 15 ноября второй тур лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду заручилась поддержкой лишь 13,34% приднестровцев. Такие данные предоставила Центральная избирательная комиссия, которая подсчитала 100% протоколов на 42 участках, открытых для жителей непризнанной республики на правом берегу Днестра. Пойти на такой шаг власти Молдавии были вынуждены из-за того, что власти Тирасполя отказались проводить выборы на своей территории.

Перед выборами кандидат в президенты, лидер молдавской оппозиционной проевропейской "Платформы "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе призвал направить на участки для приднестровцев группы из "крепких мужчин", чтобы якобы воспрепятствовать возможным нарушениям в ходе голосования. К ним подключились и депутаты от партии Санду с участниками приднестровского конфликта, которые обвинили власти в намерении сфальсифицировать выборы за счет голосования жителей Приднестровья, которые выступают за сближение с Россией.

Вместе они заблокировали подъезды к участкам, из-за чего многим избирателям так и не удалось проголосовать. Глава ЦИК Дорин Чимил предупредил, что эти действия незаконны, а те, кто в них участвовал, могут понести уголовное наказание. Додон осудил действия проевропейских политиков и отметил, что, запретив голосовать приднестровцам, которые не разделяют их взгляды, они тем самым "показали свое лицо".

В целом ЦИК уже обработал 97,62% протоколов, Додон набирает 35,54% голосов, а Санду - 33,85%. Разрыв может и дальше сократиться, так как она пользуется активной поддержкой молдавских граждан живущих в США и Канаде, где еще продолжается подсчет.