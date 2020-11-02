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Санду на выборах президента Молдавии лидирует с 35,61% голосов

Согласно подсчетам ЦИК после обработки 99,11% протоколов, Додон набирает 33,01% голосов
Кандидат в президенты Молдавии Майя Санду AP Photo/Roveliu Buga
Описание
Кандидат в президенты Молдавии Майя Санду
© AP Photo/Roveliu Buga

КИШИНЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. Лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду в первом туре президентских выборов в Молдавии набрала 35,61% голосов, действующий глава государства Игорь Додон - 33,01%. Таковы данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК), распространенные в ночь на понедельник, после обработки 99,11% протоколов.

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Согласно подсчетам, замыкает тройку лидер "Нашей Партии", мэр второго по величине города страны Бельцы Ренато Усатый с 16,98% голосов. Далее следуют Виолетта Иванов от партии "Шор" (6,57%), председатель партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе (3,25%), кандидат от партии Национального единства Октавиан Цыку (2,01%), кандидат от Либерально-демократической партии Тудор Делиу (1,38%) и глава Либеральной партии Дорин Киртоакэ (1,19%).

ЦИК признал выборы состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%

Победитель выборов определится во втором туре, который пройдет 15 ноября.

Теги
МолдавияДодон, ИгорьСанду, Майя
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