Санду на выборах президента Молдавии лидирует с 35,61% голосов

Выборы президента США - 2020

В США заявили, что другие страны не способны изменить исход выборов в стране

В Агентстве по кибербезопасности и инфраструктуре отметили, что за последние четыре года научились нейтрализовывать угрозы в киберпространстве "за 27 часов"

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