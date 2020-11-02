Трамп назвал ложными сообщения о плане объявить себя победителем вечером в день выборов

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Действующий президент США республиканец Дональд Трамп назвал ложными сообщения в СМИ о том, что он может объявить о своей победе на выборах уже вечером 3 ноября, не дожидаясь окончания подсчета голосов.

"Я знаю, это было ложное сообщение", - сказал он журналистам перед митингом в штате Северная Каролина, комментируя утверждения о том, что он может так поступить, если станет понятно, что он вырвался вперед по сравнению со своим соперником от демократов Джозефом Байденом.

"Мы посмотрим по обстановке. Я думаю, что это ужасно, когда бюллетени могут принимать после окончания выборов. Я думаю, что это ужасно, когда штатам разрешают еще долго подсчитывать их после того, как выборы завершены. Потому что это может привести только к одному, и это очень плохо, я думаю, что это очень опасно и ужасно. И я думаю, что ужасно, что мы не можем узнать результаты выборов вечером в день выборов в современную эпоху компьютеров", - добавил при этом американский лидер. Он вновь раскритиковал решение Верховного суда США, который ранее отказался согласиться с требованием республиканцев, пытавшихся заблокировать в Северной Каролине продление периода подсчета бюллетеней, поданных по почте. Принятое высшей судебной инстанцией США решение означает, что эти бюллетени будут подсчитываться в Северной Каролине в течение еще девяти дней после 3 ноября.

Портал Axios со ссылкой на свои источники утверждал, что Трамп может объявить о своей победе на выборах, не дожидаясь подсчета всех голосов, если уже вечером 3 ноября станет понятно, что он вырвался вперед по сравнению с Байденом по итогам обработки части бюллетеней в ключевых штатах.

Ведущие американские СМИ сходятся во мнении о том, что предварительные итоги выборов 2020 года станут известны не в ночь на 4 ноября, а позднее на этой же неделе. Это обусловлено беспрецедентно большим числом людей, которые из-за пандемии решили голосовать досрочно - лично или по почте.

На предстоящих 3 ноября всеобщих выборах в США будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти. Борьбу за пост президента ведут республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден.