Эксперт: никто ни в США, ни в России не готов пока выводить отношения из опасного дрейфа

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Ни американские, ни российские политические деятели и официальные лица не готовы пока заниматься тяжелой работой с целью вывода отношений Москвы и Вашингтона из их нынешнего состояния опасного дрейфа. Такое мнение выразил в воскресенье в беседе с ТАСС бывший помощник по России президента США Джорджа Буша - младшего Томас Грэм, комментируя перспективы дальнейшего развития связей Москвы и Вашингтона в связи с предстоящими американскими всеобщими выборами.

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"Не открывайте никаких бутылок шампанского 3 ноября. Независимо от того, кто победит [на американских президентских выборах], отношения США и России будут оставаться омраченными неприятностями", - заявил этот эксперт. В последние годы он работает управляющим директором консалтинговой компании Kissinger Associates. Основателем и главой этой фирмы является бывший советник президента США по национальной безопасности и экс-госсекретарь Генри Киссинджер.

"Две страны слишком расколоты [своими] взглядами на мировой порядок, геополитические интересы и ценности. И недоверие друг к другу слишком велико, не позволяет ситуации быть иной. Вопрос, которым следует задаваться, заключается в том, кто в Вашингтоне или Москве готов проделать тяжелую работу, чтобы положить конец опасному дрейфу в отношениях, что потребует уступок от обеих сторон. Как представляется, в данный момент ответ: никто", - убежден бывший сотрудник Белого дома.

Он стал одним из соавторов открытого письма, которое было опубликовано в августе в журнале Politico и к которому присоединились более ста авторитетных американских неправительственных специалистов, в том числе отставных должностных лиц, занимавших руководящие должности в системе госорганов США. Они призвали Вашингтон к пересмотру политики в отношении Москвы, предупредив об опасностях дальнейшего ухудшения двусторонних связей.

Выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Соперником республиканца Дональда Трампа на президентских выборах станет демократ Джозеф Байден. Напарниками Трампа и Байдена в предвыборной гонке, то есть претендентами на пост вице-президента США, являются Майкл Пенс и Камала Харрис. Трамп борется за переизбрание: в 2016 году он одержал в битве за Белый дом победу над кандидатом демократов Хиллари Клинтон.