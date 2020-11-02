В США заявили, что другие страны не способны изменить исход выборов в стране

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /ТАСС/. Иностранные государства пока не имеют достаточных умений и ресурсов, чтобы изменить исход всеобщих выборов в США 3 ноября. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала Fox News глава Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре Министерства внутренней безопасности (МВБ) США Кристофер Кребс.

"Мы определенно не видим какой-либо зарубежной державы, способной изменить хотя бы один отданный голос [в США]. Американцам необходимо быть уверенными в защищенности своего голосования, подсчета голосов и его результатов", - заверил Кребс. Он рекомендовал не придавать особого значения таким незначительным помехам, как "уязвимости или ошибки в конфигурации". "Важно не слишком остро реагировать на такие явления, как падение вебсайта из-за чрезмерной нагрузки или действий злоумышленников", - пояснил он.

Агентство по кибербезопасности и инфраструктуре МВБ вместе с другими структурами США за последние четыре года научилось нейтрализовывать угрозы в киберпространстве "за 27 часов", информировал Кребс. По его словам, такой прогресс достигнут за счет повышения информированности пользователей, моделирования различных сценариев киберугроз и укрепления взаимодействия с властями в 50 штатах страны. "Таким образом нам удается развеять некоторые расхожие мифы и представить американским избирателям факты и контекст с тем, чтобы они не теряли самообладание", - добавил он.

По словам Кребса, его агентство "отслеживает примерно 95% голосов, уже отданных на выборах 2020 года". Это обстоятельство позволяет избирательным комиссиям точно подсчитать все бюллетени, заверил он.

Тема потенциального вмешательства в выборы в США регулярно поднимается в связи с утверждениями американских властей о причастности к подобным действиям России. В Москве неоднократно отвергали подобные обвинения в свой адрес. Как отмечал в феврале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения очередных выборов в США будет появляться все больше инсинуаций подобного рода. По словам Пескова, такие утверждения "не имеют ничего общего с правдой". Всеобщие выборы в США запланированы на 3 ноября.