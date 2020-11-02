Проигравшие выборы президента Молдавии лидеры трех правых партий заявили о поддержке Санду

КИШИНЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. Не прошедшие во второй тур кандидаты на пост президента Молдавии - лидеры "Партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе, партии Национального единства Октавиан Цыку и Либеральной партии Дорин Киртоакэ - заявили о поддержке кандидатуры лидера оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майи Санду.

"Партия "Платформа "Достоинство и правда" поддержит во втором туре Санду, наша поддержка будет безусловной, она направлена на защиту интересов страны", - заявил в понедельник на брифинге лидер этого формирования Нэстасе. Со своей стороны, выступающие за ликвидацию молдавского государства и его объединение с Румынией Цыку и Киртоакэ на пресс-конференции в понедельник призвали остальных участников объединить усилия против Додона, который выступил за запрет деятельности партий "унионистов" (так в республике называют сторонников объединения с Румынией). Лидер Молдавии в ходе избирательной кампании отметил, что каждый гражданин имеет право на собственное мнение, но политические партии, которые способствуют ликвидации государственности, должны быть вне закона, и призвал внести соответствующие поправки в конституцию.

"Я мечтаю о сокрушительной победе Санду над Додоном", - сказал Киртоэкэ журналистам, такую же позицию высказал Цыку.

Накануне в Молдавии завершилось голосование на выборах президента, итоги которого показали необходимость проведения второго тура, который состоится 15 ноября. Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии, в него выходят глава оппозиционной Партии действия и солидарности Майя Санду (36,16%) и действующий президент страны Игорь Додон (32,61%).