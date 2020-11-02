Лукашенко назвал церковь одним из идеологических столпов государства

МИНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что церковь, особенно православная, является одним из идеологических стержней государства. Об этом сообщило в понедельник агентство БелТА.

"У нас очень модно говорить, что церковь отделена от государства. С первых дней своего президентства я говорил и повторяю неустанно: церковь, особенно православная, - основная скрепа нашего государства, особенно сейчас, когда мир вообще обезумел и потерял духовность. Как может быть церковь отделена от государства, читай: вне государства быть? Не может. Это опора, один из основных стержней государства, идеологических, если хотите", - заявил Лукашенко на встрече с главой Белорусской православной церкви митрополитом Вениамином.

Он добавил, что церковь всегда была идеологической основой государства. "И пока мы не выработали в своей идеологии какую-то целостную национальную идею, сейчас больше всего патриотизм выступает на первое место, церковь всегда являлась и будет являться духовной основой, если хотите, идеологической основой нашего государства. Я не могу представить, что наши конфессии, в том числе главная - православная, вне государства. Но этим я хочу, владыка, сказать, что вы не чужой человек в государстве. Вы не где-то там - вы наш, государственный человек, как и все другие", - сказал Лукашенко.