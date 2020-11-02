Колонна протестующих пенсионеров в Минске увеличилась до нескольких тысяч человек

МИНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Колонна протестующих белорусских пенсионеров, которые вышли на марш солидарности со студентами и бастующими рабочими на улицы Минска, увеличилась до нескольких тысяч человек, сообщает корреспондент ТАСС.

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Пенсионеры выдвинулись от площади Независимости, дошли по одноименному проспекту до Октябрьской площади и продолжают движение в сторону площади Якуба Колоса.

В районе площади Победы протестующих пенсионеров встретили несколько парней и девушек, чтобы угостить горячим чаем и печеньем. К участникам марша постоянно присоединяются новые протестующие, милиция не препятствует проведению акции, хотя предупредила, что она носит несанкционированный характер. Участники марша несут большой флаг и скандируют: "Выпускай!", а также выкрикивают призывы к рабочим, чтобы те присоединялись к забастовке. Пенсионеры несут растяжку с надписью: "Мы здесь все вместе, все едины - за внуков, за детей", а также флаг пенсионеров со спицами и клубком с нитками на бело-красно-белом фоне.