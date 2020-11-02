Явка по Молдавии на президентских выборах составила 42,76%

КИШИНЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. Более 1 млн 210 тыс. избирателей проголосовало на выборах президента Молдавии в республике, явка составила 42,76%. Об этом свидетельствуют предварительные данные на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.

Глава ЦИК республики Дорин Чимил на брифинге в понедельник заявил, что окончательные данные будут объявлены после поступления всех протоколов ЦИК. У избирательных комиссий есть 48 часов на доставку протоколов в Кишинев. Последние зарубежные участки закрылись 2 ноября в 07:00 часов (08:00 мск).

После обработки 99,95% протоколов лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду лидирует в первом туре президентских выборов в Молдавии с 36,15%, действующий глава государства Игорь Додон на втором месте с 32,62%.

Для определения победителя понадобится второй тур, который пройдет 15 ноября.