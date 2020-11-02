Ереван сообщает о пожарах в Карабахе в результате обстрелов азербайджанскими ВС

ЕРЕВАН, 2 ноября. /ТАСС/. Лесные пожары на площади 150 га происходят в районе Мартуни в Нагорном Карабахе в результате обстрелов азербайджанскими ВС. Об этом в понедельник сообщает Единый армянский информцентр при кабмине Армении.

"Уже третий день, как в результате использования врагом оружия с белым фосфором не стихают лесные пожары, которые охватили территорию 150 га рядом с селом Ннги в Мартунинском районе", - отмечается в сообщении.

Ранее Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские вооруженные силы применили в Нагорном Карабахе оружие с белым фосфором, запрещенным женевскими конвенциями.