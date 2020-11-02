Наблюдатели ОБСЕ признали президентские выборы в Молдавии конкурентными

КИШИНЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. Избирательная кампания на выборах главы Молдавии была конкурентной, заявила глава наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Кориен Йонкер на пресс-конференции в понедельник.
"В конкурентной кампании у избирателей была возможность выбрать между уникальными политическими альтернативами", - заявила она.
"Основные свободы выражения мнений и собраний в целом соблюдались во время избирательной кампании", - указала Йонкер. Тем не менее, по ее словам, действующий президент Игорь Додон нарушил правила агитации путем использования религиозных мероприятий со стороны православной церкви. Она также добавила, что кандидаты были в целом сбалансировано представлены в СМИ.
Глава миссии ОБСЕ добавила, что обвинения со стороны кандидатов и их сторонников в адрес ЦИК подрывают доверие к этому органу и негативно влияют на процесс голосования в целом. "Политические партии и конкуренты должны создать среду, в которой ЦИК может действовать беспристрастно и независимо".
Первый тур выборов президента Молдавии был проведен профессионально в условиях пандемии, отметила Йонкер. "Первый тур выборов был организован профессионально, несмотря на вызовы, связанные с пандемией коронавируса", - указала она.
Процесс голосования на участках для жителей Приднестровья был организован на достаточном уровне во время первого тура выборов президента Молдавии, заявила глава наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ. "Члены нашей миссии посетили ограниченное количество участков в Кишиневе и 31 округах, включая несколько участков для жителей левого берега Днестра. На этих участках голосование было хорошо организовано", - заявила она.
Тем не менее, наблюдатели ОБСЕ отметили, что обвинения оппозиционными силами властей в организованной транспортировке избирателей на эти участки в итоге вылились в нарушения прав жителей Приднестровья. "Трения во время дня голосования, вызванные обвинениями в покупке голосов и организованной транспортировке избирателей, обернулись нарушениями свободы передвижения избирателей и их права на свободный доступ на участки", - указала Йонкер.
В числе проблем подготовки избирательного процесса она назвала пробелы в законодательстве республики, особенно в отношении регистрации кандидатов, финансирования избирательных кампаний, а также избирательных споров.
По ее словам, в целом избирательные органы эффективно и прозрачно действовали при организации технических моментов проведения выборов. "Правила Центральной избирательной комиссии не могут заменить хороший избирательный закон", - подчеркнула Йонкер при этом.
По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии, за голосованием наблюдали свыше 2 тыс. иностранных и местных наблюдателей. Согласно предварительным данным ЦИК, во второй тур выходит действующий президент Игорь Додон (32,6%) и глава оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду (36,1%).