Наблюдатели ОБСЕ признали президентские выборы в Молдавии конкурентными

КИШИНЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. Избирательная кампания на выборах главы Молдавии была конкурентной, заявила глава наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Кориен Йонкер на пресс-конференции в понедельник.

"В конкурентной кампании у избирателей была возможность выбрать между уникальными политическими альтернативами", - заявила она.

"Основные свободы выражения мнений и собраний в целом соблюдались во время избирательной кампании", - указала Йонкер. Тем не менее, по ее словам, действующий президент Игорь Додон нарушил правила агитации путем использования религиозных мероприятий со стороны православной церкви. Она также добавила, что кандидаты были в целом сбалансировано представлены в СМИ.

Глава миссии ОБСЕ добавила, что обвинения со стороны кандидатов и их сторонников в адрес ЦИК подрывают доверие к этому органу и негативно влияют на процесс голосования в целом. "Политические партии и конкуренты должны создать среду, в которой ЦИК может действовать беспристрастно и независимо".

Первый тур выборов президента Молдавии был проведен профессионально в условиях пандемии, отметила Йонкер. "Первый тур выборов был организован профессионально, несмотря на вызовы, связанные с пандемией коронавируса", - указала она.