Власти Иордании увеличили продолжительность комендантского часа из-за пандемии

БЕЙРУТ, 2 ноября. /ТАСС/. Власти Иордании приняли решение ужесточить ограничительные меры после того, как число инфицированных среди подданных королевства за сутки превысило 3 тыс. человек. Об этом сообщила в понедельник в своей электронной версии газета Ad-Dustour .

По информации издания, с понедельника на всей территории страны увеличивается продолжительность комендантского часа, который будет действовать теперь с 21.00 до 06.00. Ранее ограничения на передвижение были введены с полуночи до шести утра, а в выходные дни - в пятницу и субботу - перемещение жителей в городах и населенных пунктах было разрешено только по спецпропускам.

"Правительство не намерено сейчас объявлять полный локдаун, поскольку такая мера приведет к экономическим трудностям", - приводит издание слова министра по политическому развитию и связям с парламентом Мусы аль-Майты. Вместе с тем он отметил, что охрана здоровья граждан имеет для властей приоритетное значение. "Мы переживаем исключительный период из-за пандемии, и всем придется согласиться с такими ограничениями", - подчеркнул аль-Майта.

В воскресенье премьер-министр королевства Бишер аль-Хасауна сообщил на пресс-конференции в Аммане, что правительство намерено ввести трехдневный комендантский час сразу после того, как станут известны итоги намеченных на 10 ноября выборов в Палату депутатов Национального собрания. "В среду, 11 ноября избирком обнародует результаты голосования, и следом будет введен повсеместный запрет на перемещение на трое суток - с четверга по воскресенье, 15 ноября", - сказал он.

Согласно статистике, за сутки медики королевства выявили 3 259 случаев заражения коронавирусом, а всего с начала пандемии общее число инфицированных достигло 75 866 человек, при этом число смертельных исходов составило 866. По данным Ad-Dustour, при содействии Вооруженных сил Иордании три полевых госпиталя будут в ближайшие дни размещены в центральном, северном и южном регионах страны.