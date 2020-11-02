Вторая прошедшая в парламент Грузии оппозиционная партия отказалась от мандатов

ТБИЛИСИ, 2 ноября. /ТАСС/. Оппозиционная партия "Лело для Грузии" вслед за "Европейской Грузией - движением за свободу" отказывается от вхождения в новый парламент, так как считает, что прошедшие в субботу выборы были сфальсифицированы. Об этом в понедельник заявил один из лидеров партии Бадри Джапаридзе на брифинге.

"Сегодня политсовет "Лело" посовещался и принял решение, что партия не собирается входить в этот парламент, поскольку мы не собираемся легитимизировать нелегитимно избранный парламент", - сказал Джапаридзе.

Оппозиционная партия "Европейская Грузия - движение за свободу" заявила об отказе в работе парламента нового созыва и участии во втором туре парламентских выборов также в понедельник.

В Грузии в субботу состоялись парламентские выборы. Они проходили по смешанной системе: 120 депутатов избирались по пропорциональной системе, а 30 - по мажоритарной. В борьбе за 150 депутатских мест участвовали 48 партий и два политических блока. После подсчета бюллетеней со всех участков правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" набирает 48,15% голосов.

На втором месте блок "Единая оппозиция "Сила в единстве", в состав которой входит партия "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили. Блок набирает 27,14% голосов. Партия "Лело" заняла четвертое место, получив 3,16% голосов. Из 30 одномандатных округов в 14 кандидаты от "Грузинской мечты" победили в первом туре, набрав более 50%. В 16 одномандатных округах будет проведен второй тур выборов.