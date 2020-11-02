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Обострение в зоне нагорнокарабахского конфликта

Норвегия направит €1,5 млн гуманитарной помощи мирному населению в Нагорном Карабахе

В Осло ожидают, что участники конфликта обеспечат безопасность и беспрепятственный доступ гуманитарных организаций к тем, кто нуждается в помощи в регионе

ХЕЛЬСИНКИ, 2 ноября. /ТАСС/. Власти Норвегии приняли решение направить 17 млн норвежских крон (€1,5 млн) через гуманитарные организации для помощи гражданскому населению, пострадавшему в результате конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом норвежский МИД сообщил в понедельник.

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"Военные действия в Нагорном Карабахе и вокруг него унесли много жизней, заставили многих покинуть свои дома и принесли большие страдания гражданскому населению. Норвегия направит 17 млн крон гуманитарным организациям, которые защищают и оказывают содействие тем, кого больше всего затронул этот конфликт", - указало министерство.

По словам главы МИД Ине Эриксен Сёрейде, Норвегия ожидает, что участники конфликта обеспечат безопасность и беспрепятственный доступ гуманитарных организаций к тем, кто нуждается в помощи в регионе. "Мы призываем стороны конфликта поддерживать перемирие и вновь начать переговоры. Норвегия поддерживает работу Минской группы ОБСЕ по достижению мирного решения", - указала министр.

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АзербайджанАрменияНорвегияОбострение в зоне нагорнокарабахского конфликта
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