В Минске завершился марш пенсионеров в поддержку студентов и рабочих

МИНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Марш протестующих белорусских пенсионеров в поддержку протестующих студентов и бастующих рабочих завершился на площади Якуба Колоса в Минске без инцидентов, передает корреспондент ТАСС.

Акция собрала несколько тысяч человек под бело-красно-белой символикой. Пенсионеры прошли от площади Независимости вдоль одноименного проспекта до площади Якуба Колоса. Они скандировали "Руки прочь от студентов!", а также выкрикивали призывы к рабочим, чтобы те присоединялись к забастовке.

На площади Якуба Коласа пенсионеры спели белорусскую песню "Купалинка", ставшую одним из символов белорусских протестов, после чего стали расходиться.