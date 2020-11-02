Греция призвала Турцию вернуться к зондирующим контактам между двумя странами

АФИНЫ, 2 ноября. /ТАСС/. Греция призывает Турцию отозвать свое незаконное морское оповещение Navtex о проведении исследовательским судном Oruc Reis сейсморазведки на греческом морском шельфе и вернуться к зондирующим контактам между двумя странами. Об этом объявил в понедельник на брифинге официальный представитель правительства Стелиос Пецас.

"Сразу после землетрясения на острове Самос премьер-министр Кириакос Мицотакис связался [по телефону] с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, подчеркнув, что в эти моменты защита человеческой жизни имеет первостепенное значение. Несмотря на позитивный климат этого общения, которое могло бы стать поводом для ослабления напряженности [в Восточном Средиземноморье], несколько часов спустя Турция издала новое незаконное оповещение Navtex для района, который охватывает континентальный шельф Греции. Мы немедленно сделали демарш турецкому внешнеполитическому ведомству, а также проинформировали партнеров и союзников. Греция призывает Турцию немедленно отменить незаконное оповещение Navtex и вернуться к зондирующим контактам для урегулирования единственного нерешенного вопроса между двумя странами - разграничения морских зон", - сказал Пецас.

На вопрос, что еще, помимо землетрясения, обсудили Мицотакис и Эрдоган, Пецас сказал, что два лидера "сконцентрировалась на вопросе землетрясения, в их обсуждение не входили другие темы".

Турция издала на период с 1 по 14 ноября новое морское оповещение Navtex для сейсморазведки Oruc Reis, вспомогательных судов и сопровождающих их военных кораблей, касающееся морского района в 16 морских милях от Родоса и в 50 морских милях от Кастелоризо.

Проблемы между Грецией и Турцией

Греция не признает заключенный в ноябре 2019 года Анкарой с базирующимся в Триполи правительством меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон между Турцией и Ливией. По оценке греческого МИД, документ, в котором имеются координаты для фактического разграничения морского шельфа и исключительных экономических зон Турции и Ливии, лишает греческие острова, которые находятся между Турцией и Ливией, права на континентальный шельф и исключительные экономические зоны. В свою очередь Греция заключила этим летом с Италией и Египтом соглашения о разграничении морских зон. Анкара заявила, что не признает греко-египетское соглашение, и направила свое исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении группы военных кораблей для сейсмической разведки на греческом морском шельфе близ острова Кастелоризо.

12 октября это судно во второй раз вышло в район разведочных работ, который доходит до 6,5 морской мили от побережья этого острова. Oruc Reis охраняется группой турецких военных кораблей, оно уже приближалось к Кастелоризо на расстояние 9-14 морских миль. После выхода Oruc Reis из Антальи и турецких кораблей из баз Греция снова привела в боеготовность свой военно-морской флот и ВВС, заявив, что будет защищать свои суверенные права.