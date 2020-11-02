ОПЗЖ требует отозвать из контактной группы Резникова, сравнившего Донбасс с опухолью

КИЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) требует вывести вице-премьера Украины Алексея Резникова из состава украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе за оскорбительные высказывания о жителях этого региона. Соответствующее заявление опубликовано на сайте партии.

Представителей оппозиции возмутило недавнее заявление вице-премьера по вопросам реинтеграции, заместителя главы делегации Украины в контактной группе Алексея Резникова, который "сравнил временно неподконтрольную часть Донбасса с "опухолью", "ментально больными" территориями". "Грубо оскорбил украинских граждан. Угрожал резекцией и ампутацией, ставя под сомнение территориальную целостность Украины", - говорится в заявлении. ОПЗЖ напомнила, что "это не первая провокация Резникова, направленная на срыв мирных переговоров и обострение конфликта", "тем не менее, он остается на всех официальных постах в правительстве и в составе украинской делегации". "Оппозиционная платформа - За жизнь" требует "ампутировать" (исключить) провокатора Резникова из мирных переговоров", - заявила ОПЗЖ.

Оппозиция недовольна и недавним назначением Алексея Арестовича на пост советника украинской делегации в контактной группе. "В состав делегации вводятся такие деятели как Алексей Арестович, который врал о войне и разжигал конфликт в Донбассе. И это говорит о реальной позиции власти намного больше, чем лицемерные разговоры о "витринах", свободных зонах и примирении", - считают в ОПЗЖ.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" считает, что "все заявления президента и его окружения о стремлении к политическому урегулированию - ложь, игра на публику, обман избирателей и международных партнеров". "Зе-власть, как и режим [бывшего президента Петра] Порошенко - это партия войны. На это следует обратить внимание всем участникам "нормандской четверки", - считает украинская оппозиция.

Ранее в программе "Рандеву с Яниной Соколовой" на канале YouTube Резников сравнил территорию неподконтрольной Киеву части Донбасса с "опухолью". "Нам главное не взять его обратно, как опухоль, с которой мы не знаем, что делать. Но мы понимаем, что у нас есть два варианта. Это больные территории, ментально в том числе. Есть вариант резекции полной, ампутации или лечить. Я за терапию и полное восстановление нашего организма", - сказал он.